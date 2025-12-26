Mobilità da 0 a 700km h in due secondi | record mondiale di un Maglev made in Cina

Un team dell’ Università Nazionale Cinese di Tecnologia della Difesa  ha accelerato con successo un  veicolo di prova da una tonnellata da 0 a 700 chilometri orari (kmh)  in  soli due secondi  durante un  test di levitazione magnetica,  ha riportato l’emittente statale CCTV. Questa velocita’ ha battuto il  record mondiale per piattaforme  di questo tipo ed e’ diventata il test piu’ veloce mai registrato per un sistema di levitazione magnetica elettrica superconduttiva, secondo CCTV. Le riprese pubblicate giovedi’ da CCTV mostrano una  struttura simile a un telaio  che si muove ad alta velocita’ lungo un binario di levitazione magnetica, avvolta in una nuvola di vapore, dopo un’accelerazione quasi istantanea e una brusca frenata alla fine del percorso di 400 metri. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

