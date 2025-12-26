Mkhitaryan Inter verso la separazione a fine stagione? Il 1° luglio data chiave per il suo futuro e per le strategie del club
Mkhitaryan Inter, ai saluti a fine stagione? Il 1° luglio rappresenterà il punto di svolta definitivo nella sua carriera Il destino sembra ormai tracciato: Henrikh Mkhitaryan e l’Inter si separeranno a fine stagione. Il centrocampista armeno, per due anni punto di riferimento tattico della mediana nerazzurra, è arrivato al termine del suo ciclo a San . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Mkhitaryan Inter, le parole del nerazzurro: «Al momento non sto mollando e sto lottando: io faccio il massimo, a fine stagione valuteremo…»
Leggi anche: Pio Esposito Inter, il futuro sarà ancora a tinte nerazzurre! Il club pronto a blindarlo con un altro rinnovo? La rivelazione: «Non è escluso che a fine stagione…»
Inter, Calhanoglu pronto al rientro contro l'Atalanta. Ballottaggio Mkhitaryan-Sucic, mentre Acerbi e Darmian 'vedono' il Bologna #ANSA x.com
Henrikh Mkhitaryan non si nasconde: "A quest'età non è facile, ma sto dando il massimo" Intervistato da Cronache di Spogliatoio, l'armeno ha sottolineato l'importanza dei compagni e dello staff medico nel restare ancora in forma #Inter #Mkhitaryan #S - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.