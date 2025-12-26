Mkhitaryan Inter il debutto in nerazzurro e la regola del Demone | il retroscena su Inzaghi

Inter News 24 Mkhitaryan Inter, il racconto di un episodio curioso legato a Inzaghi, rimasto a lungo senza spiegazione prima di trovare una risposta sorprendente. Nel racconto autobiografico, Henrikh Mkhitaryan torna indietro fino al 18 settembre 2022, data della sua prima vera occasione da titolare con l’Inter. La sfida è quella della settima giornata di Serie A sul campo dell’ Udinese, con Hakan Çalhano?lu assente e la scelta di Simone Inzaghi di affidargli subito un ruolo centrale nel centrocampo nerazzurro. L’episodio che segna quella partita arriva però molto presto, lasciando Mkhitaryan spiazzato e carico di dubbi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mkhitaryan Inter, il debutto in nerazzurro e la “regola del Demone”: il retroscena su Inzaghi Leggi anche: Inter, Mkhitaryan svela un retroscena sulla gestione di Inzaghi Leggi anche: Mkhitaryan torna sul flop dell’Inter in finale di Champions: «Si parlava più di Inzaghi che di quella partita». Il retroscena Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mkhitaryan svela tutto: “Come Chivu ha cambiato l’Inter dopo l’addio di Inzaghi” - Henrikh Mkhitaryan ha concesso una lunga intervista concessa a 'Cronache di Spogliatoio': le su parole su Chivu dopo l'addio di Inzaghi. spaziointer.it

