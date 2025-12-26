Mkhitaryan al passo d’addio all’Inter? Ecco cosa accadrà il prossimo 1° luglio

Inter News 24 : destino segnato per il centrocampista ex Roma. Il futuro appare ormai delineato e porta lontano da San Siro: tra Henrikh Mkhitaryan e l’Inter sarà addio al termine della stagione. Il centrocampista armeno, fulcro tattico della mediana nelle ultime annate, è giunto al capolinea della sua avventura con la maglia nerazzurra. Secondo quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il classe ’89 non rientra nei piani futuri del club di Viale della Liberazione e lascerà Milano il prossimo 30 giugno a parametro zero. 🔗 Leggi su Internews24.com

