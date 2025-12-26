Missili inglesi sulla russia | esplosioni multiple! Il mondo trema davvero

Nella tarda serata del giorno di Natale, una raffineria di petrolio nel sud della Russia è finita nel mirino di un attacco ucraino condotto con armamenti occidentali. L’operazione, rivendicata ufficialmente da Kiev, segna un nuovo passaggio nell’utilizzo di missili a lungo raggio contro infrastrutture strategiche russe considerate direttamente funzionali allo sforzo bellico di Mosca. Una mossa che conferma l’intenzione dell’Ucraina di colpire non solo il fronte, ma anche la retrovia logistica ed energetica del nemico. Secondo quanto comunicato dallo Stato maggiore ucraino, l’obiettivo è stato raggiunto e l’impatto sarebbe stato significativo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Nella notte, i russi hanno lanciato tre missili balistici "Iskander-M" e 51 droni d'attacco contro l'Ucraina. La difesa aerea ha abbattuto 31 droni. La regione di Odessa è stata la più colpita. Lì, i russi hanno preso di mira le infrastrutture portuali con missili balistici. - facebook.com facebook