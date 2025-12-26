C’erano una volta le sezioni polverose, i “sol dell’avvenire” e l’allergia congenita per tutto ciò che sapesse di incenso e tradizione. Ma i tempi cambiano, il vento della storia gira e, alla fine, anche le colonne più incrollabili del marxismo-leninismo nostrano finiscono per deporre falce e martello ai piedi della mangiatoia. Ed è così che accade – e i social rivelano online l’epifanica visione – che Marco Rizzo, l’uomo che per decenni ha incarnato l’ortodossia comunista più pura, ci regali il “miracolo di Natale”. Eccolo lì, in un video su Instagram che è già cult: vestaglia d’ordinanza, camicia di rigore impeccabile e, alle spalle, un presepe in piena regola. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Miracolo natalizio, pure il compagno Rizzo riscopre il presepe: e da pecorella comunista smarrita si fa “pastore” della tradizione (video)

Leggi anche: Anche il compagno Rizzo si converte al presepe

Leggi anche: Migrante africano latitante si nasconde nel presepe comunale e si mimetizza da pastore: scoperto dal sindaco

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il “miracolo” è avvenuto. Coccole serali, nevicata in aumento fuori, armonia dentro. Non ci ricordiamo l’ultima nevicata della Vigilia di Natale Non svegliateci da questo sogno natalizio #iduevagamondi - facebook.com facebook

In prima serata su Italia 1 appuntamento con il cult natalizio “Miracolo nella 34esima strada” x.com