Minotaur in arrivo il nuovo film del regista di Leviathan dopo che ha rischiato di morire durante la pandemia
Il nuovo film di Andrey Zvyagintsev, Minotaur, ha ufficialmente concluso le riprese. Il progetto segna il ritorno del regista dopo anni difficili e punta a un debutto di prestigio, con il Festival di Cannes 2026 indicato come possibile palcoscenico internazionale. Dopo un lungo silenzio e un percorso personale complesso, Andrey Zvyagintsev torna dietro la macchina da presa con Minotaur. Le riprese si sono concluse nelle scorse settimane e il film, già avvolto da grande curiosità, si prepara a riaffacciarsi sul circuito dei grandi festival. Minotaur: un nuovo capitolo tra favola politica e tragedia C'è un nuovo titolo da aggiungere alla filmografia di uno dei registi più rigorosi e riconoscibili del cinema internazionale contemporaneo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
