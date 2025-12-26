Milo Coretti torna all’attacco | accuse al sistema TV e bordate su Alfonso Signorini

Milo Coretti, vincitore della settima edizione del Grande Fratello, è tornato a far parlare di sé con un lungo sfogo rivolto al mondo dello spettacolo, prendendo spunto dal caso che coinvolge Alfonso Signorini. Lo ha fatto attraverso un post social dai toni confusi e poco chiari, tanto da richiedere una sistemazione prima di essere compreso fino in fondo. A giustificazione del testo, Coretti ha spiegato di averlo scritto mentre era alla guida, dettaglio che ha inevitabilmente attirato ironie e critiche. Al di là della forma, però, il contenuto è apparso subito chiaro: secondo l’ex gieffino, alcune dinamiche per entrare al Grande Fratello esistevano già molto prima dell’arrivo di Signorini alla conduzione. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

