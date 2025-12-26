Milano, 26 dicembre 2025 – Durante l' Anno Giubilare, grazie anche alla collaborazione con il Dicastero per l'Evangelizzazione, milioni di persone hanno potuto trovare la Messa in modo semplice, ovunque si trovassero. “La mission del progetto - nato nel 2018 - continua: supportare la Chiesa con strumenti digitali utili e accessibili, rendendo la partecipazione alla Messa più facile per tutti, in ogni Paese del mondo”, dicono i fondatori. Oggi l'app è disponibile in più di 11 lingue ed è attiva in 36 Paesi, dall' Europa fino all' Asia e al Medio Oriente. Giubileo 2025, oltre 3 milioni di persone hanno usato DinDonDan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, nell’Anno Giubilare l’app DinDonDan conquista 3 milioni di fedeli

Leggi anche: “DinDonDan”, 3 milioni di utenti per l’App che aiuta i fedeli a trovare la Messa

Leggi anche: Servizi medici straordinari nell’Anno giubilare

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

"Mezzo americano lo sono. Nato a Milano e sfollato a Meda, dopo la guerra papà, tenore, venne scritturato a New York: nome d’arte Nino D’Aurelio, storpiato dagli americani in D’Orelli. Tornammo a Meda nel 1955. Feci la gavetta nell’avanspettacolo. Guadag - facebook.com facebook

A Milano si guadagna mediamente molto di più di qualsiasi altra città d’Italia, ma questo non basta per garantire una vita migliore a chi lavora nella metropoli. Anzi. Il carovita, legato innanzitutto ai costi abitativi, costringe sempre più lavoratrici e lavoratori ad a x.com