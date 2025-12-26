Milano nell’Anno Giubilare l’app DinDonDan conquista 3 milioni di fedeli

Milano, 26 dicembre 2025 –  Durante l' Anno Giubilare, grazie anche alla collaborazione con il Dicastero per l'Evangelizzazione, milioni di persone hanno potuto trovare la Messa in modo semplice, ovunque si trovassero. “La mission del progetto - nato nel 2018 - continua: supportare la Chiesa con strumenti digitali utili e accessibili, rendendo la partecipazione alla Messa più facile per tutti, in ogni Paese del mondo”, dicono i fondatori. Oggi l'app è disponibile in più di 11 lingue ed è attiva in 36 Paesi, dall' Europa fino all' Asia e al Medio Oriente. Giubileo 2025, oltre 3 milioni di persone hanno usato DinDonDan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

