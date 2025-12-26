Milano impennata di stupri | ecco quanti sono commessi da stranieri

Nella caserma dei Carabinieri della compagnia di Legnano, in provincia di Milano, ieri mattina è stata inaugurata la “Stanza tutta per sé”, progetto realizzato con la preziosa collaborazione del club Soroptimist Busto Arsizio -Ticino Olona. L’iniziativa rientra nel progetto, che si ispira al celebre saggio di Virginia Woolf, promosso da Soroptimist in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, volto a creare su tutto il territorio nazionale ambienti protetti all’interno delle Caserme per l’ascolto di donne e minori vittime di violenza. Di quella stanza, tanto a Milano quanto in Italia, ce n’è davvero bisogno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

