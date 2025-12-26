Milano impennata di stupri | ecco quanti sono commessi da stranieri
Nella caserma dei Carabinieri della compagnia di Legnano, in provincia di Milano, ieri mattina è stata inaugurata la “Stanza tutta per sé”, progetto realizzato con la preziosa collaborazione del club Soroptimist Busto Arsizio -Ticino Olona. L’iniziativa rientra nel progetto, che si ispira al celebre saggio di Virginia Woolf, promosso da Soroptimist in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, volto a creare su tutto il territorio nazionale ambienti protetti all’interno delle Caserme per l’ascolto di donne e minori vittime di violenza. Di quella stanza, tanto a Milano quanto in Italia, ce n’è davvero bisogno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Violenza sulle donne, Istat: “Stupri commessi soprattutto dai partner”
Leggi anche: Milano, l'80% dei reati è commesso da stranieri: due su 10 sono minori
Su quasi otto tavole natalizie su dieci (77%) dominerà il pesce per la vigilia, mantenendo viva la tradizione del “mangiare magro” nelle cucine italiane, sostenuta dalla flotta peschereccia nazionale nonostante le sfide dei cambiamenti climatici e l’impennata de facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.