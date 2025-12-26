Milano catastrofisti ko | la verità sull' aria che si respira

Che aria tira a Milano? Al netto dei provvedimenti ideologici della giunta di sinistra che guida la città e che non hanno sortito gli effetti sperati, quest’anno il superamento dei limiti di PM10 in città è di “soli” 58 giorni. Ora, due mesi con quantitativi abbondanti di particelle di polveri minerali, nitrati e metalli pesanti nei bronchi non è di per sé una buona notizia, questo è chiaro. Lo diventa se consideriamo che i giorni di superamento del limite per il pm10 sono passati da 163 nel 2002 a 68 nel 2024, mentre la media annuale si è ridotta da 59 a 33 microgrammi al metro cubo, rispettando per quest’ultimo indicatore anche il limite vigente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

