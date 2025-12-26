milano anziana salvata dai carabinieri mentre tentava il suicidio alla vigilia di natale

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma sfiorato in un palazzo di via della Sila. Rimasta sola durante le festività natalizie, una donna di 85 anni ha vissuto momenti di profonda disperazione che l’hanno spinta a tentare un gesto estremo. L’anziana aveva deciso di gettarsi dal sesto piano di una palazzina situata in via della Sila, a Milano. L’episodio si è verificato nel pomeriggio della Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre, quando al numero di emergenza 112 è arrivata una segnalazione allarmante: una donna anziana si trovava appesa al davanzale di una finestra, a diversi metri di altezza. L’intervento decisivo dei carabinieri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

