Milano anziana salvata dai carabinieri mentre tentava il suicidio alla vigilia di Natale
Dramma sfiorato in un palazzo di via della Sila. Rimasta sola durante le festività natalizie, una donna di 85 anni ha vissuto momenti di profonda disperazione che l'hanno spinta a tentare un gesto estremo. L'anziana aveva deciso di gettarsi dal sesto piano di una palazzina situata in via della Sila, a Milano. L'episodio si è verificato nel pomeriggio della Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre, quando al numero di emergenza 112 è arrivata una segnalazione allarmante: una donna anziana si trovava appesa al davanzale di una finestra, a diversi metri di altezza. L'intervento decisivo dei carabinieri.
