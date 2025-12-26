Milan Primavera non solo il bomber Lontani | i talenti del 2025
Milan Primavera, tanti i giocatori che si sono messi in mostra in questa prima parte di stagione sotto la gestione dell'allenatore Renna. Ecco la nostra analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Il Milan Primavera rialza la testa: Zukic e Scotti regalano la vittoria ai rossoneri; Milan Primavera, doccia gelata al 92': Caucci risponde a Lontani e frena i rossoneri; Primavera 1, la classifica marcatori: Mikolajewski allunga in testa, Tosku resta secondo; DIRETTA/ Milan Parma Primavera (risultato finale 2-0): Scotti chiude i giochi! (oggi 16 dicembre 2025).
Primavera: Napoli-Milan, le pagelle. Pandolfi metronomo, Castiello spreca - 1 in casa del Napoli: rossoneri riacciuffati sull'ultima azione della partita dalla zampata di Caucci che pareggia il vantaggio su rigore di Simone Lontani. milannews.it
Milan Primavera, doccia gelata al 92': Caucci risponde a Lontani e frena i rossoneri - Il Milan Primavera di Giovanni Renna, reduce dalla grande vittoria contro il Parma non riesce a dare continuità nei risultati nella trasferta di Napoli. msn.com
Napoli Milan Primavera 1-1: Lontani non basta, rossoneri raggiunti nel finale. Il resoconto del match - 1: i rossoneri di Renna, dopo aver dominato per un’ora il match, vengono ripresi all’ultima azione della partita Beffa di fine anno per il Milan Primavera. milannews24.com
ICYMI: Milan Primavera drew with Napoli Primavera due to a stoppage time equalizer from Napoli. Goal by: Lontani (PK) 57' x.com
CalcioNapoli1926.it. . Il #Napoli Primavera chiude il 2025 fermando il #Milan al Piccolo di Cercola! Pari al cardiopalma per gli azzurrini contro i rossoneri. - facebook.com facebook
