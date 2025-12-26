Milan Pellegatti | Cardinale vuole trovare un finanziatore Comvest è interessato Le ultime

Il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha rivelato importanti novità sul futuro societario del Milan. Ecco le sue parole dal suo ultimo video pubblicato su YouTube. Pellegatti rivela: "Cardinale vuole sganciarsi dalla vecchia proprietà"; Milan, senti Pellegatti: "L'obiettivo di Cardinale è riaffrancarsi da Elliot"; Cardinale, progetto incredibile per il futuro del Milan: intreccio con Galliani, due dirigenti a rischio? Ultime. Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di questa nuova indiscrezione che deriva dagli USA secondo la quale il proprietario del Milan Gerry Cardinale voglia liquidarsi dal fondo. Cardinale, pesante indiscrezione sul futuro societario del Milan svelato da Carlo Pellegatti: Galliani di ritorno, Furlani e Scaroni via?

Pellegatti ricorda: “Milan guarda solo ai prestiti. A gennaio non caccia un euro” - Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato il mercato in entrata del Milan per quanto riguarda la difesa e ha parlato di alcuni nomi fatti nelle ultime ore da diversi esperti di mercato ... milannews.it

PELLEGATTI: "KOSTIC AL MILAN ECCO PERCHÈ È L'AFFARE GIUSTO!" #Kostic #Milan #Vlahovic #Calciomercato #Pellegatti #Allegri #SerieA - facebook.com facebook

Pellegatti sul mercato del Milan: “Loftus-Cheek e Nkunku sono sul mercato La sensazione …” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

