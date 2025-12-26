Milan Nkunku a rischio in vista di gennaio | Tare pronto a valutare offerte per il francese

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X riferisce importanti novità sul futuro di Christopher Nkunku al Milan. Ecco gli ultimi aggiornamenti sull'attaccante francese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan nkunku rischio vistaMercato Milan, scoppia il caso Nkunku: il ds rossonero Tare incontra Zahavi sul futuro… Separazione in vista? - Mercato Milan, esplode il caso Nkunku: Tare atteso al confronto con Zahavi per decidere il futuro. calcionews24.com

Nkunku Milan, riflessioni in corso in casa rossonera: il club di via Aldo Rossi sembra avere preso una decisione importante sul francese. I dettagli - Ma davanti ad una offerta importante potrebbe partire Un vero e proprio fulmine a ciel sereno scuote l’ambiente rossonero ... calcionews24.com

milan nkunku rischio vistaMN - Cuomo: "Quando arriva Nkunku, la prima perplessità è di Allegri che dice: 'Vedremo dove farlo giocare'" - Michael Cuomo, giornalista di TeleLombardia, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews. milannews.it

