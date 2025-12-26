Milan in corsa per il giovane talento | possibile sorpresa per il calciomercato di gennaio

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di altri giovani da inserire in rosa per il presente e il futuro del club rossonero. Ecco le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan in corsa per il giovane talento: possibile sorpresa per il calciomercato di gennaio

© Pianetamilan.it - Milan in corsa per il giovane talento: possibile sorpresa per il calciomercato di gennaio

milan corsa giovane talentoMilan, Tare in pressing sul giovane talento della Ligue 1: pronto il colpo da 25 milioni - Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, nelle ultime settimane ha intensificato i contatti per un giovane della Ligue 1. sportface.it

milan corsa giovane talentoValigie pronte, addio Milan: il giovane talento saluta i rossoneri - Tempo di cessioni in casa Milan con i rossoneri che sono pronti a salutare un giovane talento in vista di gennaio ... calciomercato.it

Adin Licina, il Milan sarebbe interessato al campioncino del Bayern - Juve, Inter, Real Sociedad e Sporting Lisbona starebbero seguendo uno dei prospetti del Bayern Monaco, ma il ragazzo potrebbe preferire il Milan ... it.blastingnews.com

