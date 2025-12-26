Milan Hugo Souza obiettivo concreto Previste novità societarie per il 2026 Sul futuro di Nkunku…
Le top news della giornata di oggi, venerdì 26 dicembre 2025, del Milan di Massimiliano Allegri: si cerca di bloccare Hugo Souza per giugno e le ultime sul futuro di Christopher Nkunku e sull'assetto societario. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
