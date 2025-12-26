Nell'ultima puntata della Tripletta, i giornalisti di Gazzetta.it hanno analizzato l'arrivo di Niclas Fullkrug al Milan. Il Milan ha chiuso il suo primo colpo di mercato in attacco per gennaio. Pochi giorni fa è arrivato a Milano Fullkrug in prestito dal West Ham. Ecco il pensiero e l'analisi dei giornalisti de 'La Gazzetta dello Sport' dal podcast 'La Tripletta'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Fullkrug è l’uomo giusto? Ecco l’analisi e il parere de la Gazzetta

Leggi anche: Calciomercato, Füllkrug è l’attaccante giusto per il Milan? L’analisi

Leggi anche: De Paola non ha dubbi dopo Napoli Juve: «Spalletti è l’uomo giusto, ma la rosa è debole e di questo passo tra le prime quattro non ci arriva!». La dura analisi post partita!

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Milan, non solo Morata: contatti anche per arrivare a Fullkrug - stasera giocherà la finale dell’Europeo, domani dirà sì al Milan (quattro anni a 4. tuttosport.com

Calciomercato Milan/ Salta Fullkrug: Fonseca punta tutto su Abraham (1 agosto 2024) - Calciomercato Milan, ultime news 1 agosto 2024: Fullkrug ad un passo dal West Ham. ilsussidiario.net

Milan, idea Fullkrug per l’attacco: i giocatori tedeschi nella storia del club - Dopo la partenza di Olivier Giroud, il Milan continua a muoversi sul mercato per trovare il profilo giusto da consegnare al reparto offensivo di Fonseca. gianlucadimarzio.com

#Milan, #Gabbia out contro il Verona. #Fullkrug in gruppo x.com

Niclas Fullkrug in campo per la prima volta con il Milan Come riportato da Sky Sport, per l'attaccante tedesco è arrivato il via libera dal West Ham e oggi ha svolto il primo allenamento in rossonero agli ordini di Max Allegri e del suo staff #Fullkrug #Mila - facebook.com facebook