Milan al lavoro verso il Verona | Gabbia ancora a parte Primo allenamento per…

E' tempo di preparare la sfida contro il Verona ed ecco le ultime da Milanello tra infortuni e nuovi arrivi: Gabbia 'out. Leao scalda i motori: lavoro extra per il 10 del Milan prima del rientro al massimo della forma; Milan, importanti novità verso il Verona; Milan, anche oggi Leao al lavoro a Milanello: l'obiettivo è il Verona, ecco come sarà gestito; Milan, Allegri concede il Natale in famiglia: Leao verso una maglia da titolare con il Verona. MN - Verso Milan-Verona, tutte le ultime da Milanello. Leao ok, Gabbia non ce la fa. Ballottaggio a centrocampo - Verona di domenica 28 dicembre, con il fischio d'inizio previsto per le ore 12:30 a San Siro.

Ultime Milan, gestione natalizia e scelte verso il Verona: le condizioni di Gabbia e Leao - Il Milan questa settimana si allenerà quasi tutti giorni: domenica c’è l’Hellas Verona e non si possono dare troppe pause ai giocatori. notiziemilan.it

Ultime Milan: Allegri ritrova un titolare verso il Verona, un altro resta ancora a parte - Il Milan cerca di ripartire in campionato dopo la poco felice esperienza in Supercoppa italiana: arrivano novità dall’infermeria. notiziemilan.it

Milan, Leão ha svolto un lavoro personalizzato prima del resto della squadra che è ora in campo. In forte dubbio per domani, si va verso la coppia Pulisic-Nkunku @cmdotcom x.com

