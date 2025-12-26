L’ Iffhs (International Federation of Football History and Statistics) ha pubblicato la classifica dei migliori arbitri del mondo del 2025. Per l’Italia, presente in Top 10 solo Maurizio Mariani, ottavo. La classifica dei migliori arbitri del 2025. Il migliore è stato considerato il francese Clement Turpin, con 65 punti. Secondi, a parimerito, un altro francese, François Letexier, e Szymon Marciniak: 55 punti. Quarto il rumeno Istvan Kovacs, con 54 punti. Quinto posto per l’inglese Michael Oliver, che guadagna 53 punti. Sesto Felix Zwayer, tedesco, con 45 punti. Settimo Slavko Vincic, dalla Slovenia: 41 punti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Migliori arbitri del 2025, la Francia ne porta due sul podio. Per l’Italia, Mariani ottavo

