Michelle Obama irriconoscibile | l' ultima foto di Natale

La "nuova vita" di Michelle Obama immortalata su Instagram, con la classica foto di coppia con il consorte Barack Obama e una foto di auguri di Natale ben poco. natalizia. L'ex first lady americana, a 61 anni, appare letteralmente rinata. Vestita di nero, pizzi e trasparenze malandrine, lunghe treccine "afro" in testa al posto della "cofana liscissima" esibita ai tempi della Casa Bianca. La personalità non le è mai mancata, tanto che più d'un papavero all'interno del Partito democratico aveva pensato a lei come candidata ufficiale alla presidenza al posto del declinante Joe Biden e, soprattutto, della sua disastrosa vice Kamala Harris. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

