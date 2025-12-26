Metroid Prime 4 | Beyond Retro Studios spiega perché il gioco non è open world

Dopo anni di attesa, Metroid Prime 4: Beyond continua a far discutere, ma questa volta per una scelta di design ben precisa. In una recente intervista pubblicata su Famitsu, Nintendo e Retro Studios hanno spiegato perché il gioco non ha seguito la strada dell’ open world. Nonostante le richieste di una parte della community, il team ha deciso di restare fedele al DNA della serie, una decisione ponderata, legata al cuore stesso dell’esperienza Metroid e che racconta molto del modo in cui la Casa di Kyoto affronta lo sviluppo dei suoi titoli. Secondo gli sviluppatori (grazie a NintendoEverything ), l’idea di un Metroid completamente open world è emersa fin dalle prime fasi del progetto, anche a causa dell’enorme influenza esercitata da The Legend of Zelda: Breath of the Wild. 🔗 Leggi su Game-experience.it

