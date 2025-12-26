Metro Parigiaccoltella 3 donne | preso

20.15 Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi. Gli attacchi sono avvenuti nelle stazioni Arts et Métiers, République e Opéra, nel cuore di Parigi, tra le 16.15 e le 16.45. L'aggressore si è subito dato alla fuga. Ma poco dopo è stato arrestato un sospettato. Lo riferisce la procura della capitale francese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

