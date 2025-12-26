Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Foto di sputnikzion da Pixabay Foto di sputnikzion da Pixabay Dopo la fase di maltempo che ha interessato la Toscana tra Vigilia e Natale, le condizioni meteorologiche sono in graduale miglioramento. Nel corso della giornata di Santo Stefano le ultime precipitazioni deboli si sono progressivamente esaurite, con schiarite in espansione su gran parte del territorio regionale. La circolazione depressionaria responsabile dell’instabilità, caratterizzata nei giorni scorsi da venti sostenuti e mare mosso, si sta allontanando verso ovest, consentendo un graduale ritorno a condizioni più stabili. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Meteo Toscana: evoluzione dopo il maltempo natalizio

Leggi anche: Meteo Italia: fase di miglioramento dopo il maltempo natalizio, weekend stabile ma possibile cambio a fine anno

Leggi anche: Maltempo in rapida evoluzione in Campania: allerta meteo anche sulla fascia costiera

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

GELO E NEVE DOPO NATALE: alcuni modelli CALCANO LA MANO – meteo Toscana – lungo termine; Meteo TOSCANA Video: previsioni aggiornate; Neve in Toscana a Natale? Facciamo chiarezza sulle previsioni del 24 e 25 dicembre; Nevica in Toscana, allerta nella mattina del 25 nel fiorentino. Le previsioni per Natale.

Dopo pioggia e neve arriva l’alta pressione: meteo Toscana, le previsioni verso Capodanno - La perturbazione natalizia lascia spazio alla stabilità: sole in aumento, ma tornano le gelate notturne. lanazione.it