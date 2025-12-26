meteo Ben ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al Nord a latino nuvole in transito specie nelle regioni di nord-ovest con precipitazioni sparse nevose sulle Alpi occidentali sull'Appennino settentrionale del 700 900 m al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con fenomeni sui medesimi settori Quota neve inviare rialzo in serata e nottata residue precipitazioni nevose si Alpi e Appennino settentrionale i cieli coperti ovunque al centro c'è in regolarmente coperti al mattino ma senza fenomeni associati al pomeriggio deboli precipitazioni sulle Marche poco o il regolamento e nuvolosa altrove in serata poche variazioni attese peggiora nella notte con deboli precipitazioni sulle coste tirreniche al sud Al mattino te in prevalenza asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sulle Isole maggiori più nuvole sulle regioni peninsulari con precipitazioni sulla Puglia al pomeriggio fenomeni in arrivo anche sulla Sardegna tempo invariato altrove in serata e nottata Ti rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte Domina arrivo temperature minime e massime stazionarie o dimensione da nord a sud e salvo un lieve rialzo delle massime al meridione le previsioni del tempo a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 26-12-2025 ore 19:15

