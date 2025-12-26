Meteo l' ultimo sabato dell' anno caratterizzato dal sole Pioggia e acquazzoni in Sicilia e Sardegna

Tempo stabile con sole da nord a sud sulla Penisola. Questi gli ultimi aggiornamenti per il 27 dicembre del Centro Meteo Italiano, che segnalano invece, per domani mattina, piogge e acquazzoni sulle isole maggiori. AL NORD Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, foschie e banchi di nebbia in pianura Padana. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più. 🔗 Leggi su Feedpress.me

