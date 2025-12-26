Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 26 dicembre 2025. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1997m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1806m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per il giorno di Santo Stefano

Leggi anche: Meteo Milano e Lombardia, Natale grigio: pioggia, nebbia e neve. Le previsioni e la tendenza giorno per giorno sino a Santo Stefano

Leggi anche: Meteo Latina: le previsioni per Santo Stefano, giorno del passaggio della fiamma olimpica

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Le previsioni meteo a Napoli e in Campania di martedì 23 dicembre; Meteo, che tempo farà e dove nevicherà a Natale. Le previsioni per i prossimi giorni; Maltempo Campania, allerta meteo prorogata fino a Natale; Meteo Napoli e Campania, sabato 20 dicembre: bel tempo, cielo poco nuvoloso e temperature miti - Sud Notizie.

MALTEMPO a NATALE 2025: Neve e Pioggia ROVINANO le Feste - PREVISIONI

Meteo, previsioni regionali in Liguria: da domani torna il cielo sereno Nel pomeriggio di oggi in Liguria sono presenti cieli grigi con qualche sporadica apertura, tranne lungo le coste di Ponente dove il sereno è più presente. Dal tardo pomeriggio nuvolosità pi - facebook.com facebook

Ultime #piogge a Santo Stefano, poi cambia tutto » #meteo su x.com