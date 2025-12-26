Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Starter Templates Image - tuscany, landscape, sunset-1341462.jpg Si avvia verso la conclusione l’ ondata di maltempo che ha interessato l’Italia tra la Vigilia e il giorno di Natale. Nel corso della giornata di Santo Stefano le condizioni atmosferiche sono destinate a migliorare ulteriormente, con le ultime deboli precipitazioni concentrate sul medio versante adriatico e sulle Isole Maggiori. Nel frattempo si interrompono anche le abbondanti nevicate che hanno interessato le Alpi occidentali e il basso Piemonte, dove negli ultimi quattro giorni si sono registrati accumuli localmente eccezionali. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Meteo Italia: fase di miglioramento dopo il maltempo natalizio, weekend stabile ma possibile cambio a fine anno

