Dopo una Vigilia e un Natale passati con la pioggia, in Brianza, a partire da oggi 26 dicembre, torna il sereno per gli ultimi giorni dell'anno.Le temperature fino all’ultimo dell’annoCome ha illustrato da 3B Meteo, per la giornata di oggi, venerdì di Santo Stefano, a Monza il clima sarà ancora. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Meteo in Brianza: ultime nubi a Santo Stefano, le previsioni per Capodanno

Leggi anche: Meteo Genova e Liguria, le previsioni per Natale e Santo Stefano

Leggi anche: Natale e Santo Stefano, le previsioni di Perugia Meteo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Meteo, le previsioni per la settimana di Natale; Meteo: ultime nubi poi torna il sereno, sole nell'ultimo weekend dell'anno.

Che tempo farà la settimana prima di Natale a Monza e in Brianza? In arrivo pioggia e freddo, le previsioni - Le temperature a Monza Brianza oscilleranno indicativamente tra 2 e 8 gradi, con un sensibile abbassamento nelle ore notturne. monza-news.it