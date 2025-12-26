Meteo il regalo di Santo Stefano | torna il sereno sul Trentino
Santo Stefano porta il bel tempo su tutta la provincia; parola di Meteotrentino. Per la giornata odierna, infatti, le previsioni parlano di un cielo molto soleggiato, con temperature minime in calo e massime in aumento. Venti anche forti nei settori orientali in quota e deboli variabili in valle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Ultimi scampoli di allerta meteo, poi torna il sereno (ma arriva il freddo)
Leggi anche: Meteo: vigilia con la pioggia, a Natale torna il sereno
?? Meteo, il regalo di Santo Stefano: torna il sereno sul Trentino; Pioggia e neve a bassa quota fino a Santo Stefano: le zone in allerta gialla e le previsioni meteo; Previsioni meteo a Milano per il weekend di Santo Stefano: ancora un po’ di pioggia e poi le schiarite; Previsioni meteo, allerta con il ciclone di Natale: tanta neve, vento e piogge battenti.
Meteo, il "regalo" di Santo Stefano: torna il sereno sul Trentino - Per la giornata odierna, infatti, le previsioni parlano di un cielo molto soleggiato, con temperature minime in calo e ... trentotoday.it
Meteo Santo Stefano: ultime piogge e nevicate! Poi alta pressione - Poi nel weekend prevarrà l'alta pressione con tempo stabile e soleggiato. meteo.it
Pioggia e neve a bassa quota fino a Santo Stefano: il meteo in Piemonte per i giorni di Natale - Per gli amanti della neve potrebbe essere un bel regalo di Natale: dal 24 al 26 dicembre, in Piemonte, continuerà l’ondata di maltempo che da alcuni giorni sta attraversando il territorio. torinotoday.it
Comunicazione variazioni evento “FIACCOLATA & UN REGALO AL 2050” Si informa che, a causa delle condizioni meteo incerte, *la fiaccolata prevista viene annullata. Resta invece confermata l’iniziativa “Un regalo al 2050”, con una piccola variazion - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.