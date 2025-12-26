Meteo il regalo di Santo Stefano | torna il sereno sul Trentino

Santo Stefano porta il bel tempo su tutta la provincia; parola di Meteotrentino. Per la giornata odierna, infatti, le previsioni parlano di un cielo molto soleggiato, con temperature minime in calo e massime in aumento. Venti anche forti nei settori orientali in quota e deboli variabili in valle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Ultimi scampoli di allerta meteo, poi torna il sereno (ma arriva il freddo)

Meteo: vigilia con la pioggia, a Natale torna il sereno

