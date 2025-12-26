Meteo Genova e Liguria le previsioni per il weekend e fino a Capodanno
Dopo Natale e Santo Stefano c'è l'ultimo weekend del 2025, sabato 27 e domenica 28 dicembre, poi inizia la settimana che porta al Capodanno. Ecco le previsioni meteo e gli scenari dei prossimi giorni secondo gli esperti di 3bmeteo.com.Previsioni meteo Genova e Liguria sabato 27 dicembre Sabato 27. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Meteo Genova e Liguria, le previsioni per il weekend (e fino a Capodanno) - Sabato 27 dicembre a Genova bel tempo e sole per tutto il giorno, con temperature comprese tra 6 e 14°C. genovatoday.it
Meteo in Liguria, sole da Santo Stefano a Capodanno - Ritorna il sole sulla Liguria dopo il maltempo che ha accompagnato la giornata di Natale e quella della vigilia. primocanale.it
Meteo Liguria oggi venerdì 26 dicembre - NW nel Savonese e Genovesato occidentale, con raffiche localmente superiori ai 80- msn.com
