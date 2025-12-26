L?Italia lascia alle spalle il maltempo che ha segnato Vigilia e Natale con piogge intense, vento forte e nevicate fino a quote basse, soprattutto al Nord. Anche l?Emilia-Romagna ha. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - ?Meteo da Santo Stefano a Capodanno, tra maltempo e freddo: incognita San Silvestro (soprese al Sud)

Leggi anche: Meteo da Santo Stefano a Capodanno: dal maltempo al ritorno del sole, ma San Silvestro potrebbe sorprendere

Leggi anche: Meteo, maltempo a Natale e Santo Stefano: pioggia e neve sull'Italia. Le previsioni da Nord a Sud

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Meteo Santo Stefano e Capodanno, dal maltempo al sole (con il ritorno del caldo): ma non per molto; Meteo a Roma e nel Lazio: allerta gialla, maltempo fino a Natale. Migliora a Santo Stefano e Capodanno ma scendono le temperature; Meteo, il tempo migliora sull’Italia. Ma è in arrivo il gelo; ?Meteo da Santo Stefano a Capodanno, tra maltempo e freddo: incognita San Silvestro (soprese al Sud).

Bel tempo a Santo Stefano - L’aumento della pressione atmosferica e l’allontanamento verso ovest della depressione stanno producendo un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche sulla nostra penisola. rainews.it