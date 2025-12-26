Meteo da Santo Stefano a Capodanno | dal maltempo al ritorno del sole ma San Silvestro potrebbe sorprendere

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L?Italia lascia alle spalle il maltempo che ha segnato Vigilia e Natale con piogge intense, vento forte e nevicate fino a quote basse, soprattutto al Nord. Anche l?Emilia-Romagna ha. 🔗 Leggi su Leggo.it

meteo da santo stefano a capodanno dal maltempo al ritorno del sole ma san silvestro potrebbe sorprendere

© Leggo.it - Meteo da Santo Stefano a Capodanno: dal maltempo al ritorno del sole, ma San Silvestro potrebbe sorprendere

Leggi anche: Meteo, maltempo a Natale e Santo Stefano: pioggia e neve sull'Italia. Le previsioni da Nord a Sud

Leggi anche: Vigilia, Natale, San Silvestro, Capodanno: importanti novità meteo. Cala l’inverno sull’Europa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Meteo Santo Stefano e Capodanno, dal maltempo al sole (con il ritorno del caldo): ma non per molto; Meteo a Roma e nel Lazio: allerta gialla, maltempo fino a Natale. Migliora a Santo Stefano e Capodanno ma scendono le temperature; Meteo, a Natale cambia tutto: ecco le previsioni in Italia fino a Santo Stefano; Vortice polare porta la neve a Natale e Santo Stefano, fiocchi sulle regioni del Nord e sull'Appennino.

meteo santo stefano capodannoMeteo, la tendenza aggiornata da Natale verso Capodanno - Meteo instabile in molte regioni tra Natale e Santo Stefano, possibile miglioramento verso Capodanno: la tendenza delle feste nei dettagli ... meteo.it

meteo santo stefano capodannoDopo pioggia e neve arriva l’alta pressione: meteo Toscana, le previsioni verso Capodanno - La perturbazione natalizia lascia spazio alla stabilità: sole in aumento, ma tornano le gelate notturne. lanazione.it

meteo santo stefano capodannoMeteoCapodanno rimane incerto tra il freddo artico con neve a quote relativamente basse e una perturbazione polare - Tendenza ancora incerta per Capodanno, in bilico tra il maltempo artico e quello polare: ecco i dettagli ... centrometeoitaliano.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.