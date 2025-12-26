L?Italia lascia alle spalle il maltempo che ha segnato Vigilia e Natale con piogge intense, vento forte e nevicate fino a quote basse, soprattutto al Nord. Anche l?Emilia-Romagna ha. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Meteo da Santo Stefano a Capodanno: dal maltempo al ritorno del sole, ma San Silvestro potrebbe sorprendere

Leggi anche: Meteo, maltempo a Natale e Santo Stefano: pioggia e neve sull'Italia. Le previsioni da Nord a Sud

Leggi anche: Vigilia, Natale, San Silvestro, Capodanno: importanti novità meteo. Cala l’inverno sull’Europa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Meteo Santo Stefano e Capodanno, dal maltempo al sole (con il ritorno del caldo): ma non per molto; Meteo a Roma e nel Lazio: allerta gialla, maltempo fino a Natale. Migliora a Santo Stefano e Capodanno ma scendono le temperature; Meteo, a Natale cambia tutto: ecco le previsioni in Italia fino a Santo Stefano; Vortice polare porta la neve a Natale e Santo Stefano, fiocchi sulle regioni del Nord e sull'Appennino.

Meteo, la tendenza aggiornata da Natale verso Capodanno - Meteo instabile in molte regioni tra Natale e Santo Stefano, possibile miglioramento verso Capodanno: la tendenza delle feste nei dettagli ... meteo.it