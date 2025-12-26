Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per sabato 27 e domenica 28 dicembre, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 26 dicembre. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “pressione in aumento con tempo stabile”. Per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile

Leggi anche: Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Leggi anche: Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile; Vortice di pioggia e 250 centimetri di neve | ecco che tempo farà a Natale e Santo Stefano; Che tempo farà a Natale? Brutte notizie per gli italiani | Meteo shock.

Previsioni meteo, ciclone in arrivo sull’Italia con pioggia e neve a Natale. Ecco dove - Leggi su Sky TG24 l'articolo Previsioni meteo, ciclone in arrivo sull’Italia con pioggia e neve a Natale. tg24.sky.it