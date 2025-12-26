Messicoschianto bus | 10 morti32 feriti

4.46 Un incidente d'autobus nel Messico orientale ha causato almeno 10 morti e 32 feriti, hanno dichiarato le autorità dello stato di Veracruz. L'incidente è avvenuto la vigilia di Natale a Zontecomatlan,mentre il veicolo viaggiava da Città del Messico al villaggio di Chicontepec. "Al momento abbiamo confermato la morte di nove adulti e un bambino", ha dichiarato l'ufficio del sindaco di Zontecomatlan in un comunicato.Il comune ha anche pubblicato un elenco di 32 feriti e gli ospedali in cui sono stati ricoverati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

