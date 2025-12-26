Messa in tv 26 dicembre 2025 (Santo Stefano), dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora, Tv2000. Dove vedere la Messa in tv oggi, 26 dicembre 2025 (Santo Stefano)? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 26 dicembre. In tv e streaming: orario, luogo e canale. Oggi, 26 dicembre 2025, la Chiesa ricorda Santo Stefano, il primo martire cristiano. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Messa in tv 26 dicembre 2025 (Santo Stefano) dove vedere su Rai 1, Tv2000 e Canale 5: orari, luogo, streaming

Natale, tutto quello che c’è da vedere in Tv; Natale su Tv2000: le celebrazioni con Papa Leone, film e documentari; Natale e Santo Stefano, le celebrazioni in cattedrale; Il primo “Natale della pace” di Leone XIV.

