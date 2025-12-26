Messa in tv 26 dicembre 2025 Santo Stefano dove vedere su Rai 1 Tv2000 e Canale 5 | orari luogo streaming
Messa in tv 26 dicembre 2025 (Santo Stefano), dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora, Tv2000. Dove vedere la Messa in tv oggi, 26 dicembre 2025 (Santo Stefano)? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 26 dicembre. In tv e streaming: orario, luogo e canale. Oggi, 26 dicembre 2025, la Chiesa ricorda Santo Stefano, il primo martire cristiano. 🔗 Leggi su Tpi.it
Tele Dehon. . Santa Messa di Natale - 25 Dicembre 2025 Live Streaming: www.teledehon.it Le nostre app per il tuo smartphone: App Store: https://apps.apple.com/it/app/tele-dehon/id1087402363 Google Play: https://play.google.com/store/apps/detailsid=c - facebook.com facebook
