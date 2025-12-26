Mercato Juventus occhi sul talento della Bundesliga | principali top club sul giocatore ivoriano Chi è

Mercato Juventus, anche il Milan segue Yan Diomandé. L’esterno del RB Lipsia, impegnato in Coppa d’Africa, ha una valutazione record di 80 milioni di euro. Il calciomercato internazionale ha un nuovo, scintillante protagonista: Yan Diomandé. L’attaccante esterno classe 2006 sta incantando la Bundesliga con la maglia del RB Lipsia, attirando su di sé l’attenzione dei più prestigiosi club europei, tra cui la Juventus e il Milan. Dotato di una velocità dirompente e di un innato senso del gol, il giovane ivoriano è diventato in pochi mesi l’uomo copertina del calcio tedesco. Attualmente impegnato con la Costa d’Avorio in Coppa d’Africa, Diomandé è reduce da una prima parte di stagione sensazionale nel 2025, dove ha messo a referto numeri da veterano nonostante la giovanissima età. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

