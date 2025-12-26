Mercato Juventus il nuovo portiere può arrivare direttamente dalla Turchia | occhi puntati su quel giovane di esperienza internazionale

Mercato Juventus, caccia al sostituto di Perin: dalla Super Lig arriva una candidatura di spessore internazionale che stuzzica la dirigenza. Il mercato Juventus a gennaio si prepara a vivere un inatteso scossone tra i pali, una rivoluzione tecnica che costringe la dirigenza a guardare oltre i confini nazionali per trovare la soluzione ideale. Con la valigia di Mattia Perin ormai pronta sull'uscio della Continassa – destinazione Genoa per ritrovare quella titolarità che gli manca da troppo tempo – la necessità di individuare un nuovo "dodicesimo" è diventata prioritaria. Se le piste italiane sembrano le più logiche per questioni di liste e ambientamento, l'edizione odierna di Tuttosport lancia una suggestione affascinante: l'erede potrebbe arrivare direttamente dalla Turchia.

L'obiettivo è rinforzare subito la rosa di Spalletti: serve un portiere se parte Perin, poi un esterno e un regista - L'obiettivo è rinforzare subito la rosa di Spalletti: serve un portiere se parte Perin, poi un esterno e un regista ... gazzetta.it

Juventus, cessione Perin: il nuovo portiere arriva dalla Lazio - Perin, dal canto suo, ha confermato la sua volontà di restare alla Juventus, ma non è escluso che l’estremo difensore bianconero possa aprire nuovamente le porte al Genoa, soprattutto di fronte ... fantamaster.it

Il più grande sogno di mercato alla Juve ha un nome e un cognome: Sandro Tonali Solo con un'apertura da parte del calciatore ed una eventuale richiesta di lasciare il Newcastle potrebbero esserci margini per l'operazione. La Juventus dovrebbe poi fare spa - facebook.com facebook

For the summer mercato, Juventus are looking at 3 targets: - Marco Palestra (20). - Morten Hjulmand (26). - Ismaël Koné (23). [ @CorSport] x.com

