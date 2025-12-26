Inter News 24 Mercato Inter, Pedullà svela: «Ecco cosa può accadere tra gennaio e giugno. Juve su Frattesi, per de Vrij.». Le parole del giornalista. Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ha analizzato le strategie dell’ Inter sul proprio canale YouTube, soffermandosi in particolare sull’intreccio con la Juventus. Secondo il giornalista, è difficile ipotizzare scambi di mercato tra le due rivali storiche in una fase di classifica così equilibrata, poiché nessuna big vorrebbe rinforzare una diretta concorrente. Nello specifico, per Davide Frattesi, centrocampista della Nazionale che piace molto ai bianconeri, la posizione della Beneamata è ferrea: la dirigenza non intende abbassare le pretese economiche né accettare contropartite tecniche che non soddisfino appieno le richieste di Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

