Dopo il Presepe e il rimando alle "radici della nostra identità", la premier Giorgia Meloni sui social lancia un nuovo, forte messaggio di Natale: il presidente del Consiglio condivide infatti un video dei Carabinieri per ringraziarli del loro instancabile servizio alla comunità. "Questo bel video dell' Arma dei Carabinieri ci ricorda che, anche durante le festività, ci sono donne e uomini che continuano a lavorare per garantire la sicurezza di tutti noi. E' lo stesso spirito di servizio che anima tutte le Forze dell'Ordine, insieme al personale sanitario, ai soccorritori e a quanti, anche in questi giorni, assicurano servizi essenziali alla collettività", scrive Meloni mentre scorrono le immagini degli agenti impegnati anche la notte di Natale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni, il video per carabinieri e forze dell'ordine scatena il peggio della sinistra

