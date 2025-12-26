Meloni come Hitler in vetrina | ancora odio rosso contro il premier
La satira ha un ruolo fondamentale nella democrazia ma ha anche dei limiti che non possono essere travaricati, perché poi diventa altro. Ed è quanto accaduto a Bolzano, come denunciato dall’onorevole Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli D’Italia del Trentino Alto-Adige. " Sulla vetrina di un negozio di attrezzature sportive di Bolzano, trasformato dal titolare in un mini 'centro sociale' tappezzato di simboli anarchici e manifesti contro i decreti sicurezza del governo, è stato esposto un manifesto che ritrae Giorgia Meloni con le fattezze di Adolf Hitler. Il fotomontaggio, ennesimo segno di un insopportabile imbarbarimento culturale, è stato affisso proprio all’ingresso dei frequentatissimi mercatini di Natale ", ha denunciato Urzì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
