Decimo turno di A-league australiana con il Melbourne City campione uscente impegnato in casa contro il Perth Glory. La squadra di Vidmar è al momento attardata rispetto alla vetta e anche nell’ultimo turno ha perso 2 punti contro il Macarthur FC in casa, incapace di mettere la freccia nella ripresa. Quarto pareggio stagionale per una squadra che segna a stento poco più . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Melbourne City-Perth Glory (domenica 28 dicembre 2025 ore 09:00): formazioni, quote, pronostici

