Tempo di lettura: < 1 minuto – Un medico del pronto soccorso dell’ospedale di Polla, in provincia di Salerno, è stato aggredito all’alba da un giovane paziente all’interno della struttura sanitaria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, giunto in ospedale in evidente stato di agitazione, avrebbe avuto difficoltà nella fase di accoglienza, per poi andare in escandescenze e colpire il sanitario con calci e pugni. Il medico ha riportato lesioni ed è stato necessario il ricorso alle cure mediche. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno bloccato l’aggressore e riportato la situazione alla normalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Medico del pronto soccorso aggredito nel salernitano

