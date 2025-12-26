Matteo Canzi di MasterChef Italia assomiglia a Olly arriva il commento del cantante

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per i telespettatori di MasterChef Italia 2025 Matteo Canzi, aspirante chef, assomiglia a Olly. Ma tra le stories il cantante si è mostrato contrariato al paragone. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: A MasterChef Italia arriva Dunia, accompagnata dal marito: “Ho avuto tre ischemie, oggi parlo grazie a lui”

Leggi anche: Matteo Canzi conquista MasterChef 15 con la gastrique, Cannavacciuolo lo vuole subito in cucina

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Matteo Canzi conquista MasterChef 15 con la gastrique: chi è il 23enne lecchese; MasterChef 2026, ecco chi sono i concorrenti dell'edizione 15. FOTO; MasterChef 15, la classe è pronta. Cannavacciuolo: “Matteo lo prenderei subito nella mia cucina”; MasterChef 15, le pagelle della prima masterclass: la carica dei Matteo.

matteo canzi masterchef italiaMatteo Canzi conquista MasterChef 15 con la gastrique, Cannavacciuolo lo vuole subito in cucina - Lo studente 23enne di Olgiate Molgora ha impressionato con una salsa francese: "Lui lo prenderei subito nella mia cucina" le parole dello chef stellato ... leccotoday.it

matteo canzi masterchef italiaMasterChef 15, la terza serata celebra le grandi famiglie della ristorazione, poi due eliminazioni - Il livello dei concorrenti è altissimo, ma si gioca tanto di ... repubblica.it

A MasterChef Italia tre grandi famiglie dell'alta ristorazione italiana. Locatelli deluso per «uno dei piatti peggiori di sempre». Due le eliminazioni - Doppia Mystery Box, Invention Test sulla polenta e il primo vero Skill di squadra: emergono i favoriti, ma sotto pressione non tutti reggono ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.