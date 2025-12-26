Matteo Canzi di MasterChef Italia assomiglia a Olly arriva il commento del cantante

Per i telespettatori di MasterChef Italia 2025 Matteo Canzi, aspirante chef, assomiglia a Olly. Ma tra le stories il cantante si è mostrato contrariato al paragone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: A MasterChef Italia arriva Dunia, accompagnata dal marito: “Ho avuto tre ischemie, oggi parlo grazie a lui”

Leggi anche: Matteo Canzi conquista MasterChef 15 con la gastrique, Cannavacciuolo lo vuole subito in cucina

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Matteo Canzi conquista MasterChef 15 con la gastrique: chi è il 23enne lecchese; MasterChef 2026, ecco chi sono i concorrenti dell'edizione 15. FOTO; MasterChef 15, la classe è pronta. Cannavacciuolo: “Matteo lo prenderei subito nella mia cucina”; MasterChef 15, le pagelle della prima masterclass: la carica dei Matteo.

Matteo Canzi conquista MasterChef 15 con la gastrique, Cannavacciuolo lo vuole subito in cucina - Lo studente 23enne di Olgiate Molgora ha impressionato con una salsa francese: "Lui lo prenderei subito nella mia cucina" le parole dello chef stellato ... leccotoday.it