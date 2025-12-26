Mathieu van der Poel imperiale a Gavere poker in Coppa del Mondo Nys si arrende
Mathieu van der Poel ha offerto la sua consueta prova di forza e ha vinto la tappa della Coppa del Mondo di ciclocross andata in scena a Gavere (Belgio). Il fuoriclasse olandese ha infilato il quinto successo consecutivo (la quarta in Coppa), difendendo la propria imbattibilità stagionale in questa specialità: dopo i tre sigilli nel massimo circuito internazionale itinerante (Namur il 14 dicembre, Anversa il 20 dicembre e Koksijde il 21 dicembre) e la stoccata del 22 dicembre nell’X20 Trofee di Hofstade, il sette volte Campione del Mondo ha giganteggiato anche nella Classica di Santo Stefano. Il 30enne nativo di Kapellen ha rotto definitivamente gli indugi nel corso del sesto dei nove giri in programma, chiudendo quella tornata con l’eccezionale tempo di 6:43 e tramortendo così la concorrenza del coriaceo Thibau Nys, 23enne figlio dell’iconico Sven, che ha provato a impensierire il grande rivale tenendo un ritmo sostenuto fin dalle battute iniziali, ma poi incapace di contenere l’ammirevole accelerazione dell’alfiere della Alpecin-Deceuninck. 🔗 Leggi su Oasport.it
