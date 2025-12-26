Masini e Fedez cos’è successo con gli altri big di Sanremo? Ecco il primo giallo del Festival

Il Festival di Sanremo 2026 non è ancora iniziato, ma il clima da giallo è già nell'aria. Dopo la presentazione ufficiale dei brani durante Sarà Sanremo, l'attenzione si è spostata su un appuntamento ormai rituale: lo scatto di gruppo per la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Un momento simbolico, che segna l'avvio della corsa all'Ariston. Eppure, dietro l'obiettivo, qualcosa non avrebbe seguito il copione previsto, facendo nascere la prima vera indiscrezione della stagione sanremese. Fedez e Marco Masini iniziano già a far parlare di sé: ecco cos'è successo dietro le quinte. A sollevare il caso è stato Domenico Marocchi durante La Volta Buona, raccontando un dettaglio che non è passato inosservato: « Ieri eravamo dietro all'Ariston, perché i cantanti che sono venuti a scattare la foto passavano da dietro.

Sanremo 2026, Fedez e Masini assenti sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni: cosa è successo? - Fedez e Masini non hanno posato assieme agli altri Big in gara a Sanremo 2026 per la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni: cosa è successo? notizie.it

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini nell'occhio del ciclone: non era mai successo prima - Una foto scattata lontano dagli altri Big scatena il caso Sanremo 2026: Fedez e Marco Masini al centro delle polemiche prima ancora del debutto. libero.it

Fedez & Masini con Male necessario a Sanremo 2026

Ieri eravamo dietro all’Ariston, perché i cantanti che sono venuti a scattare la foto passavano da dietro. Io mi sono appostato lì tutta la giornata, ho parlato con quasi tutti, anche Patty Pravo, però mi sono accorto che mancavano Fedez e Masini". Anche per l’edi - facebook.com facebook

Mancano i favoriti Masini e Fedez. Ma solo perché hanno scattato la tradizionale foto per la copertina di TV Sorrisi e Canzoni in separata sede, come aveva rivelato Dagospia x.com

