Maria Sole Ferrieri Caputi orgoglio livornese | è lei la miglior arbitra del mondo
Livorno sale sul tetto del mondo grazie a Maria Sole Ferrieri Caputi che è stata eletta miglior arbitro donna del mondo 2025 dalla International federation of football history & statistics (Iffhs). Un riconoscimento che consacra il fischietto classe 1990 tra le eccellenze mondiali. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
