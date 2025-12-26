Maria Sole Agnelli un secolo di discrezione e semplice eleganza senza borse firmate | Mio fratello Gianni? Un uomo buono

Roma – Un secolo di eleganza e discrezione sotto quel cognome leggendario, a suo agio nella penombra della storia familiare che ha segnato l’Italia del Novecento. Maria Sole Agnelli, morta a cento anni nella sua tenuta di Torrimpietra, vicino a Roma, aveva capito fin da piccola che stare ai margini dell’attenzione è anche un tratto genetico: “Io ero la più grande dei piccoli e la più piccola dei grandi. Venivo scartata da tutti”. E per tutti era la sorella dell’Avvocato. Ma anche di Clara, Susanna, Giorgio, Umberto e Cristiana (l’unica che a 97 anni le sopravvive): i bambini che vestivano alla marinara, i figli di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon Del Monte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maria Sole Agnelli, un secolo di discrezione e semplice eleganza (senza borse firmate): “Mio fratello Gianni? Un uomo buono” Leggi anche: Addio a Maria Sole Agnelli, un secolo di discrezione, impegno civile e passione sportiva Leggi anche: Addio a Maria Sole Agnelli: 100 anni vissuti con coraggio, stile e discrezione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Morta Maria Sole Agnelli, aveva cent'anni; Maria Sole Agnelli, muore l’ultima grande testimone della dinastia che ha guidato l’industria italiana; Morta Maria Sole Agnelli, aveva 100 anni; In ricordo di Maria Sole Agnelli. Maria Sole Agnelli, un secolo di discrezione e semplice eleganza (senza borse firmate): “Mio fratello Gianni? Un uomo buono” - Morta a 100 anni la sorella dell’Avvocato Gianni Agnelli: “Ero la più grande dei piccoli e la più piccola dei grandi. quotidiano.net

La Juve ricorda Maria Sole Agnelli: "Testimone instancabile di un secolo di storia bianconera" - È morta oggi, all'età di 100 anni, Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli, e la Juventus, con un post. tuttomercatoweb.com

Maria Sole Agnelli è morta: la sorella dell’Avvocato e di Susanna aveva 100 anni - Si è spenta oggi Maria Sole Agnelli, figura storica della grande famiglia piemontese e protagonista discreta ma incisiva della vita culturale, politica e sportiva italiana. msn.com

Morta Maria Sole Agnelli; la sorella dell’avvocato aveva 100 anni x.com

