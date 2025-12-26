Maria Sole Agnelli il patrimonio tra dividendi Exor e la tenuta di Torrimpietra

Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli, è scomparsa all’età di 100 anni nella sua residenza di Torrimpietra, vicino a Roma. Figura riservata ma centrale nella storia della famiglia Agnelli, ha avuto un ruolo rilevante sia nella vita istituzionale sia nella gestione e conservazione del patrimonio familiare. Il suo profilo patrimoniale è legato in larga parte alle partecipazioni della dinastia Agnelli-Elkann e ai flussi di dividendi generati da Exor. Chi era Maria Sole Agnelli. Nata a Villar Perosa il 9 agosto 1925, Maria Sole Agnelli è stata una delle esponenti della seconda generazione della famiglia industriale torinese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Maria Sole Agnelli, il patrimonio tra dividendi Exor e la tenuta di Torrimpietra Leggi anche: È morta Maria Sole Agnelli Leggi anche: Morta a 100 anni Maria Sole Agnelli: era la zia di John e Lapo Elkann Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Maria Sole Agnelli, il patrimonio tra dividendi Exor e la tenuta di Torrimpietra - Le partecipazioni nella famiglia, i dividendi Exor e la tenuta di Torrimpietra, il patrimonio di Maria Sole Agnelli scomparsa a 100 anni ... quifinanza.it

Maria Sole Agnelli è morta: la sorella dell’Avvocato e di Susanna aveva 100 anni - Si è spenta oggi Maria Sole Agnelli, figura storica della grande famiglia piemontese e protagonista discreta ma incisiva della vita culturale, politica e sportiva italiana. tuttosport.com

Addio a Maria Sole Agnelli, morta a 100 anni: una vita tra cultura, politica e cavalli da competizione - È morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell'avvocato aveva 100 anni: una vita tra impegno civico, cultura e successi sportivi. notizie.it

È morta Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni: nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre - facebook.com facebook

Maria Sole Ferrieri Caputi conquista un prestigioso riconoscimento x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.