Maria Sole Agnelli è morta
"> Si è spenta Maria Sole Agnelli, figura centrale della storica famiglia Agnelli e sorella minore dell’Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli. È morta nella sua casa di Torrimpietra, vicino Roma, all’età di 100 anni, compiuti lo scorso agosto. Nata nel 1925 a Villar Perosa, Maria Sole Agnelli ha attraversato un secolo di storia italiana mantenendo sempre un ruolo attivo nella vita pubblica, culturale e sociale del Paese. È stata presidente della Fondazione Agnelli per 14 anni, fino al 2018, guidando e sostenendo numerosi progetti dedicati all’istruzione, alla cultura e alla ricerca, con un’attenzione particolare al sistema scolastico italiano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Leggi anche: È morta Maria Sole Agnelli
Leggi anche: Maria Sole Agnelli è morta: aveva 100 anni
Maria Sole Agnelli è morta: la sorella dell’Avvocato e di Susanna aveva 100 anni - Si è spenta oggi Maria Sole Agnelli, figura storica della grande famiglia piemontese e protagonista discreta ma incisiva della vita culturale, politica e sportiva italiana. tuttosport.com
Addio a Maria Sole Agnelli, morta a 100 anni: una vita tra cultura, politica e cavalli da competizione - È morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell'avvocato aveva 100 anni: una vita tra impegno civico, cultura e successi sportivi. notizie.it
Morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell’Avvocato: aveva 100 anni - E' morta oggi, 26 dicembre 2025, all'età di 100 anni, Maria Sole Agnelli. lapresse.it
È morta Maria Sole Agnelli: aveva 100 anni
È morta oggi Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni: nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), m - facebook.com facebook
È morta Maria Sole Agnelli, a lungo presidente della fondazione della famiglia Agnelli: aveva 100 anni x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.