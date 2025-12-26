Maria Sole Agnelli è morta

"> Si è spenta Maria Sole Agnelli, figura centrale della storica famiglia Agnelli e sorella minore dell’Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli. È morta nella sua casa di Torrimpietra, vicino Roma, all’età di 100 anni, compiuti lo scorso agosto. Nata nel 1925 a Villar Perosa, Maria Sole Agnelli ha attraversato un secolo di storia italiana mantenendo sempre un ruolo attivo nella vita pubblica, culturale e sociale del Paese. È stata presidente della Fondazione Agnelli per 14 anni, fino al 2018, guidando e sostenendo numerosi progetti dedicati all’istruzione, alla cultura e alla ricerca, con un’attenzione particolare al sistema scolastico italiano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

